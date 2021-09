Seidl trots: "We wisten dat we een goede auto hadden"

In de schaduw van het Hamilton-Verstappen incident kende McLaren een droommiddag. Daniel Ricciardo pakte de overwinning voor Lando Norris. Uiteraard waren ze bij het historisch team dolblij.

McLaren-teambaas Andreas Seidl was vol van vreugde na de race. Tegenover Sky Sports sprak hij zich uit: "Ten eerste wil ik zeggen dat ik trots ben op elk lid van het team, hier en op de fabriek. Ook op de collega's van Mercedes en Lando en Daniel."

Seidl wist wat het team te doen stond: "We wisten dat er vandaag veel druk op stond omdat we wisten dat we een goede auto hadden en dat als we vooraan bleven bij de start dat we dan de kans hadden voor iets groots." En dat gebeurde, de ploeg uit Woking wist voor het eerst sinds tijden een één-twee finish te pakken.