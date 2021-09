Verstappen na Hamilton-crash: "Hij duwde me wijd en er was geen weg terug"

De crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Monza zal de geschiedenisboeken in gaan. De twee kemphanen moeten zich na afloop melden bij de stewards.

Bij de media-afdeling van de Formule 1 keek de Limburger terug op het incident: "Natuurlijk realiseerde we het ons dat het close zou worden in bocht 1. Hij sneed naar binnen en hij realiseerde zich dat ik ervoor ging. Hij bleef mij knijpen en ik wilde het aangaan."

Maar wat er daarna gebeurde zag Verstappen niet aankomen: "Ik verwachtte niet dat hij zou blijven knijpen, hij duwde me wijd en er was geen weg meer terug. Hij duwde me op de sausage kerb en dat is waarom we crashten."