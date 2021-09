Toto Wolff geen megafan van sprintkwalificatie: "Vlees nog vis"

De gloednieuwe sprintkwalificatie roept veel verschillende meningen op. Sergio Perez liet al blijken er geen fan van te zijn en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff is er ook geen mega fan van.

Tegenover het ANP liet Wolff zijn mening blijken: "Ik vind het vlees noch vis. Ik denk dat het de moeite waard was om het dit seizoen te proberen maar ik weet niet of we ze moeten behouden."

Gelukkig heeft Wolff wel eventjes nagedacht over wat er volgens hem anders zou kunnen. Hij heeft zelfs een hele nieuwe opzet voor het weekend bedacht: "Begin vrijdagmiddag met de eerste vrije training. Dan op zaterdagochtend een tweede training en vervolgens een traditionele kwalificatie op zaterdagmiddag en een fantastische race op zondag." Een uitgewerkt plan van Wolff wat veel lijkt op de huidige structuur van een normaal raceweekeinde.