Wolff over motorregels: "Willen meewerken zodat Volkswagen kan instappen"

Over de nieuwe motorregels is veel te doen. De Volkswagen Group zou namelijk onder bepaalde voorwaarden wel willen instappen in de Formule 1. Maar niks is natuurlijk zeker, wat wel zeker is is dat er Monza weer een topoverleg is over de nieuwe regels.

Bij dit overleg zijn ook Porsche en Audi aanwezig. En die twee merken zijn toevallig onderdeel van de Volkswagen Group. Het begint er langzaam op te lijken dat bij de nieuwe motoren het MGU-H component gaat verdwijnen. Tegenover Motorsport.com bevestigt Mercedes-baas Toto Wolff dit: "Het is een compromis ,ik kan niet spreken voor de rest, maar we willen als Mercedes daaraan meewerken zodat de Volkswagen Group kan instappen."

Maar Wolff weet ook dat het allesbehalve een eenvoudige opgave is. Hij bespreekt de moeilijke beslissingen dan ook: "De MGU-H zal verdwijnen. Als we een oplossing kunnen vinden op andere punten en er geen compromis kan worden gevonden dan zullen we waarschijnlijk terugkeren naar het begin en de 2026 regelementen worden besloten door de FIA en FOM."