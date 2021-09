Niet de beste dag voor Russell: "Ik had enorm last van onderstuur"

Deze week stond George Russell vol in de spotlight. De nieuwbaken Mercedes-coureur kende in Monza een teleurstellende sprintkwalificatie. Hij was dan ook niet geheel tevreden met zijn prestaties in de Williams.

Op de website van Williams keek hij terug op zijn jammerlijke namiddag: "We hadden een slechte start en op de lijn werden we ingehaald door een aantal auto's. Echter herstelde we goed en lukte het mij om een aantal auto's in te halen en terug te vechten. De race ging goed, de snelheid was goed maar toen kregen we een probleempje met de voorvleugel."

En dat zorgde ervoor dat Russell te kampen kreeg met fikse probleempjes. De Williams-coureur daarover: "Ik had enorm last van onderstuur en de auto deed niet wat die moest doen. Uiteindelijk belandde ik waar ik was gestart en nu achter Nicholas. Dus we hebben morgen wat werk te verzetten." Russell eindigde overigens als 15e vlak achter zijn teamgenoot.