Perez allesbehalve fan van sprints: "Er gebeurde helemaal niks!"

De sprintkwalificatie was een enerverende beleving in Monza. Het zorgde ervoor dat Lewis Hamilton harder zal moeten werken in de race en Verstappen een groot voordeel heeft. Toch is er iemand die het niet ziet zitten in de sprints: Sergio Perez.

De Mexicaanse Red Bull-coureur was in Monza niet te spreken over het nieuwe format. Tegenover Autosport.com begon hij zijn tirade: "Er gebeurde helemaal niks! Ik zie helemaal geen voordeel in een sprintkwalificatie. Ik kan mij voorstellen dat het saai is voor de coureurs maar ook voor de fans. Om eerlijk te zijn geeft het niks extra's."

Perez ziet daadwerkelijk helemaal niks in het format. En dan helemaal niet op hoe het nu gaat: "Ik denk dat het op dit moment ,met dit format, iets brengt. Maar blijkbaar is het gedaan om de show te verbeteren. We gaan wel zien of de fans er blij mee zijn." Helaas voor Perez zal er dit seizoen in ieder geval nog één sprintrace aankomen, naar alle waarschijnlijkheid in Brazilië.