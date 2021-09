Pierre Gasly gefrustreerd tot op het bot: "Met mij gaat het niet goed"

Pierre Gasly kan zijn ongenoegen niet verhullen achter zijn mondkapje. De Fransman kijkt met gefronste wenkbrauwen als hij F1.com te woord staat na zijn crash tijdens de sprintrace op Monza.

De AlphaTauri vloog op hoge snelheid uit de Curva Grande nadat hij zijn voorvleugel beschadigde na een tikje tegen de McLaren voor hem in de eerste chicane.

Op de vraag "Hoe gaat het met jou", antwoordt de boos kijkende Fransman: "Met mij gaat het niet goed, fysiek ben ik OK, maar ik ben teleurgesteld. Wij hadden een geweldige start, ik kon Lando en Lewis inhalen, maar helaas was er contact met Daniel waardoor ik mijn voorvleugen beschadigde en recht de muur in vloog. omdat mijn voorvleugel onder de auto schoot."

De nog altijd nors kijkende Gasly krabt aan zijn achterhoofd als hij vooruitblikt op een moeilijke hoofdrace op zondag.

"Ik denk dat we het hele weekend al snel zijn en dat is het positieve. Aan de andere kant heb ik vandaag niet veel inhaalacties gezien. Lewis had nogal moeite om Lando in te halen. Er waren wat andere auto's die moeite leken te hebben om in te halen, dus dat zag er niet gemakkelijk uit. We weten dus dat het een moeilijke race gaat worden, maar uiteindelijk moeten we een manier zien om hiervan te herstellen en morgen punten te scoren."