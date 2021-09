Crash Gasly zorgt voor safety car in sprintkwalificatie

De sprintkwalificatie is in de eerste ronde al geneutraliseerd na een crash van Pierre Gasly. De voorvleugel van de Franse AlphaTauri coureur brak af waarna hij hard de bandenstapel in vloog. Ook zijn teamgenoot Tsunoda kwam niet geheel ongeschonden door de start.

LIGHTS OUT

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



A frantic start. Gasly goes off at the Curva Grande. He's radioed to the team that he's ok.



And the Safety Car comes out #ItalianGP 🇮🇹 #F1Sprint pic.twitter.com/uOT2mbxTaX