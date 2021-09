Gasly gefrustreerd: "Er is een aantal dingen die je niet begrijpt"

Pierre Gasly beleeft tot nu toe een topseizoen bij AlphaTauri. De Fransman kreeg echter geen promotie naar Red Bull Racing en zit daar aardig mee in de maag. De matigjes presterende Sergio Perez heeft namelijk contractverlening gekregen waardoor Gasly nog een jaar AlphaTauri-coureur is.

Het is overduidelijk dat Gasly er niet blij mee is. In gesprek met CANAL+ gaat hij in op de zaak: "Er is een aantal dingen die je gewoon niet begrijpt. Ik rijd het beste seizoen dat een coureur ooit heeft gehad bij Toro Rosso/AlphaTauri in de 15 jaar dat ze Formule 1 rijden."

Toch weet Gasly dat hij er niet zoveel aan kan doen. Hij neemt immers de beslissing over de rijderskeuze niet. "Aan de ene kant is het verdrietig en nogal frustrerend. Maar aan de andere kant het is zoals het is. Deze dingen heb ik niet in de hand."

De frustratie van Gasly is te begrijpen. Met enige regelmaat is de Fransman sneller dat Red Bull-collega Sergio Perez. Ook in Monza was Gasly weer overduidelijk sneller in de kwalificatie. De Fransoos mag als zesde de sprintkwalificatie starten terwijl Perez op plaats negen staat.