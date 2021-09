Crash Sainz zorgt voor rode vlag VT2 Monza

De tweede vrije training op Monza is stilgelegd na een crash van Carlos Sainz. De Spaanse Ferrari coureur knalde er keihard af in Ascari. Hij stapte ongedeerd uit de kapotte Ferrari.

Het is nog niet duidelijk of de Ferrari op tijd gerepareerd is voor de sprintkwalificatie later op de middag. De schade zag er fors uit dus het is afwachten of de Spanjaard de sprint haalt.

🚩 RED FLAG 🚩



Big crash for Carlos Sainz as he exits Ascari



Driver has safely exited and says he is OK #ItalianGP 🇮🇹 #F1

Het is de tweede keer op rij dat Sainz brokken maakt op de zaterdagochtend. Ook in Zandvoort crashte hij in de laatste vrije training. Daar was zijn auto op tijd klaar voor de kwalificatie. Het verschil met afgelopen race is dat er vandaag meer tijd zit tussen de training en de sprintkwalificatie.