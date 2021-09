Bottas krijgt nieuwe motor en start hoofdrace achteraan

Valtteri Bottas is de eerste van de toppers die zich aan een nieuwe motor gaat wagen. De Finse Mercedes-piloot wisselt in Monza van motor en zal de hoofdrace van zondag van de laatste plaats starten. De straf geldt niet voor de sprintrace. Geen tien plaatsen straf dus aangezien de parc fermé regels al van kracht zijn.

Er was twijfel wanneer Mercedes een nieuwe motor in de wagen zou schroeven. Nu is het besluit dus genomen en krijgt Bottas als eerste de straf. Het betekent dat hij in de race als laatste zal starten, hij start in de sprintkwalificatie gewoon vanaf zijn gekwalificeerde positie.

Het lijkt er niet op dat een van zijn concurrenten hetzelfde van plan is. Op de Oostenrijkse televisiezender ORF liet Red Bull-adviseur weten dat zijn coureurs niets gaan wisselen behalve als het niet anders kan.