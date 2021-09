Brundle over titelstrijd: "We hebben het beste van Max Verstappen nog niet gezien"

In Monza gaat de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in alle hevigheid door. Het is een duel op de scherpst van de snede tussen twee totaal verschillende coureurs. Hamilton is overduidelijk de gene met meer ervaring en dat kan in zijn voordeel werken.

Oud-coureur en huidig Sky commentator Martin Brundle volgt de strijd op de voet. In gesprek met Motorsport.com bespreekt hij de kansen van beide kemphanen: "Ik denk dat Lewis door zijn ervaring heel goed weet wanneer hij aan damage control moet doen. Ik wil niet zeggen dat het een zaak van slimmer of wijzer zijn is maar het gaat puur om ervaring."

Maar Brundle ziet ook dat dit steeds meer en meer begint te spelen bij Verstappen: "Maar Max wordt alleen maar sterker omdat hij die ervaring nu ook krijgt. De ervaring die hij op doet zal hem een betere coureur maken. We hebben het beste van Max nog niet gezien. Hij wordt alleen maar beter en beter."