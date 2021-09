Vettel over zijn toekomst: "Ik denk dat we vrij snel antwoord hebben"

Sebastian Vettel keert dit weekend terug op het circuit waar de Tifosi jarenlang voor hem juichde. De Duitser rijdt tegenwoordig echter niet meer voor Ferrari maar voor Aston Martin. Alleen de vraag is: hoe ziet de toekomst van de viervoudig wereldkampioen eruit?

Op de gebruikelijke persconferentie op donderdag kreeg Vettel daar vragen over. Maar de goedlachse Duitser gaf echter geen concreet antwoord: "Er is vanuit mijn kant geen nieuws. Ik praat natuurlijk met het team en ik denk dat we het antwoord vrij snel hebben. Maar nu nog niet."

Vettel presteert zeker niet slecht in de groene bolide. Hij wist naar het podium te rijden in Azerbeidzjan en deed hetzelfde in Hongarije, al werd hij daar daarna wel gediskwalificeerd. Vettel vermaakt zich ook opperbest bij het team: "Ik geniet erg van werken met dit team. De sfeer is goed en ik denk dat de toekomst van dit team heel rooskleurig is. Ik maak me geen zorgen en ik denk dat we het antwoord vrij snel hebben."