Mika Häkkinen: "Red Bull en Honda snelste combinatie dit seizoen, maar Perez moet beter ondersteunen"

Volgens de wereldkampioen Formule 1 van 1998 en 1999 is Red Bull en Honda de snelste combinatie dit jaar. Mika Häkkinen schrijft onder de indruk te zijn van Max Verstappen, zeker gezien zijn leeftijd. Volgens de Fin wordt het echter wel zaak dat Sergio Perez de aansluiting bij Max Verstappen gaat vinden, als Red Bull Racing als winnaar uit de bus wil komen dit seizoen.

Na Zandvoort heeft Max Verstappen weliswaar een nipte voorsprong op Max Verstappen, maar het team van Mercedes heeft ondertussen twaalf WK-punten méér weten te verzamelen dan het team van Max Verstappen en Sergio Perez.

Hakkinen schrijft in zijn column voor een grote gok-website: "We weten dat de Red Bull-Honda dit seizoen het snelste pakket is. Hoewel de ongelukken in Silverstone en Boedapest het seizoen van Max schade hebben toegebracht en Lewis Hamilton aan het begin van de zomervakantie het WK heeft mogen leiden, toont wat we in Zandvoort zagen aan dat Max nog steeds de beste auto onder zich heeft."

Focus en vertrouwen bij Verstappen

Häkkinen vervolgt: "Wat ook duidelijk is, is dat hij het vertrouwen en de focus heeft die nodig zijn om dit Wereldkampioenschap te winnen. Er was veel druk op hem in het weekend - en het is verbazingwekkend om te onthouden dat hij nog maar 23 jaar oud is - maar hij liet zich door niets afleiden."

Volgens Häkkinen heeft Mercedes met Bottas en Hamilton hard gevochten op Zandvoort, maar bleek de blauw/gele bolide van Verstappen te snel.

De Finse legende schrijft: "Mercedes heeft goed gevochten. Lewis en Valtteri Bottas hebben er alles aan gedaan om een ​​strategie te vinden die hen voor Max zou brengen. Lewis probeerde de undercut, maar dat werkte niet omdat Max te snel was en Lewis' eerste stop een beetje traag, terwijl Valtteri lang doorreed in een poging om een ​​one-stop werk te maken. Uiteindelijk was er niets dat ze konden doen om de Red Bull te vangen."

Red Bull moet Perez aan het presteren zien te krijgen

"Een ding waar Red Bull aan moet werken, is Sergio Perez helpen om Max nauwer te ondersteunen, omdat Mercedes Lewis en Valtteri altijd goed zal laten samenwerken. In zo'n hecht kampioenschapsgevecht zal het hebben van een sterke teamgenoot van cruciaal belang zijn voor het veiligstellen van de overwinning."