Bijzonder weekend voor Gasly: "Keer terug op circuit waar ik laatste winnaar ben"

Het was een daverende verrassing bij de laatste Italiaanse Grand Prix. Pierre Gasly won de thriller op Monza in 2020. Nu keert hij als uittredend winnaar op Monza terug op het legendarische circuit.

Op de site van AlphaTauri kijkt de goed presterende Fransman vooruit op aankomend weekend: "Na de vierde plaats van afgelopen zondag zijn de verwachtingen voor Monza nu hoog. Naast de Franse Grand Prix is dit een soort tweede thuisrace voor mij aangezien ik 15 kilometer van het circuit vandaan woon. Dit weekend is iets nieuws voor mij, Ik keer terug op een circuit waar ik de laatste persoon ben die er de Grand Prix won."

1 year ago - Monza Victory.🏆 Unforgettable emotions. pic.twitter.com/yhqmkvQ26c — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) September 6, 2021

In Italië krijgen Gasly en zijn collega's weer te maken met een sprint kwalificatie. Gasly weet dat dit een uitdaging gaat worden: "Ik hoop dat we nog een top resultaat kunnen bereiken. Maar we moeten niet vergeten dat we eerst door het sprint kwalificatie format moeten komen, voor de tweede keer. Na Silverstone hebben we een beter idee van wat we moeten verwachten, maar met de gewoonlijke slipstream duels hier in de race en de kwalificatie krijgen we een geheel nieuwe dimensie."