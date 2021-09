Hülkenberg: "Had het begrepen als Bottas tussenjaar nam"

Valtteri Bottas is vanaf volgend jaar Alfa Romeo-coureur. Het hing al een tijdje in de lucht dat hij zou vertrekken bij Mercedes. Na vijf jaar tweede viool spelen kwam er nooit een echte kans op de wereldtitel voor de Fin.

De transfer naar Alfa Romeo werd door velen wel verwacht. Toch had Nico Hülkenberg het niet zo raar gevonden als Bottas een andere keuze had gemaakt. Bij het Oostenrijkse ServusTV besprak hij de zaak Bottas: "Het lijkt erop dat Valttteri nog steeds hongerig is en wil rijden. Ik zou het hebben begrepen als hij een tussenjaartje zou nemen na vijf intense jaren naast Lewis Hamilton bij Mercedes."

Hülkenberg denkt dat het helemaal geen makkelijke opgave was voor Bottas. De Fin had niet bepaald een teamgenoot die je makkelijk het zwijgen op legt: "Je moet respect tonen voor hem omdat het niet makkelijk is om te racen tegen de waarschijnlijk beste in de wereld. Hij moest ook met veel omgaan de afgelopen jaren."

Bottas komt in 2022 terecht in een geheel nieuwe wereld voor hem. Hij heeft jaren aan de kop van het veld gestreden en zal zich nu weer in het competitieve middenveld moeten storten. Ook Hülkenberg denkt dat het eventjes wennen zal worden: "Het is zeker weten een verandering. Het is niet langer de beste auto van het veld, hij moet opnieuw acclimatiseren in het middenveld. Er zijn andere regels daar."