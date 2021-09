Ross Brawn: "Gasly kan niet in de familie blijven als er geen kans bij Red Bull komt"

Pierre Gasly is bezig aan een sterk en stabiel seizoen. In Zandvoort reed hij haast onzichtbaar naar de vierde plaats. Inmiddels staat hij achtste in de strijd om het wereldkampioenschap en heeft hij zijn contract bij AlphaTauri verlengd.

De Fransman heeft steeds meer en meer fans. Één van die fans is Formule 1-bons Ross Brawn. In zijn column laat hij weten gecharmeerd te zijn van Gasly: "Pierre heeft een groeiende fanclub binnen de Formule 1 en ik tel mijzelf mee als lid van die fanclub." Het is indrukwekkend wat de jonge Fransman laat zien. In 2019 was hij nog Red Bull coureur totdat hij onverbiddelijk werd terug gezet. Brawn is zich daarvan bewust: "Het is fantastisch voor hem om zo terug te komen nadat hij door Red Bull is teruggezet en dan terugkomt en zijn eerste race wint en zo sterk en stabiel presteert in een auto die niet zo sterk is als de Red Bull."

Gasly presteert zo goed dat er regelmatig stemmen opgaan om hem terug te promoveren naar Red Bull. Maar daar heeft Sergio Perez net een nieuw contract ondertekend. Hierdoor twijfelen sommigen of Gasly's toekomst wel bij Red Bull ligt. Ook Brawn is een van die mensen: "Er gaat iets met hem gebeuren in de toekomst. Hij kan niet in de familie blijven als er geen kans komt om terug te keren bij het topteam van Red Bull."