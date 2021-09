Lewis Hamilton: "Serieuze update nodig om Max Verstappen te verslaan"

Lewis Hamilton is van mening dat zijn auto een serieuze update nodig heeft om het gevecht met Max Verstappen aan te kunnen gaan. Dat stelt Lewis Hamilton in aanloop naar de Italiaanse Grand Prix die komend weekend op het programma staat.

Hamilton kon Max Verstappen nooit echt bedreigen tijdens de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. Omdat er vanaf volgend seizoen met volledig nieuwe reglementen wordt gereden hebben veel teams de focus gelegd op de ontwikkeling van de bolide voor 2022. Hamilton roept nu toch op om de huidige W12 verder te ontwikkelen, nadat Max Verstappen de leiding in de WK-stand van de Britse zevenvoudig wereldkampioen over wist te nemen. Max Verstappen reist met een verschil van drie WK-punten in zijn voordeel af richting Monza voor de Italiaanse Formule 1 Grand Prix.

"Niet perfect"

"Red Bull had een update in België maar wij hebben er geen een meer gehad sinds Silverstone. Volgens Hamilton lag het niet alleen aan de slechte strategie van Mercedes waardoor Hamilton het nakijken had tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort. "Het was niet perfect, maar wij waren ook niet het snelste. Wij leverden gewoon niet het beste werk. Zij staan een beetje voor ons wat betreft de prestaties. Zij waren simpelweg gewoon sneller. Daarom moeten wij iets doen om hen bij te houden. Wij hebben meer snelheid nodig om races te kunnen winnen in de toekomst. Zij zijn het hele jaar al zo snel, en dus hebben wij werk te doen", zo citeert RTL Deutschland de Mercedes-coureur.

"Monza heeft Red Bull Racing nooit goed gelegen"

De verwachtingen zijn dat de Mercedes W12 beter uit de verf komt op 'Temple of Speed' Monza. Volgens Christian Horner is het in Monza, en daarna ook Sotchi - een kwestie van de schade beperkt houden. Vorig jaar had Max Verstappen geen goed weekend op Monza. Dr. Helmut Marko - teamadviseur bij Red Bull Racing en AlphaTauri - zegt dat het inderdaad nog maar valt te bezien hoe goed het team van Verstappen en Perez het er vanaf brengt op Monza. "Het is een circuit dat ons nooit heeft gelegen, maar in onze huidige vorm geloof ik dat wij ook daar er gewoon kunnen staan."

Max Verstappen stond tijdens de laatste zeven races zes keer op pole position terwijl de Limburger al zeven races wist te winnen, terwijl Lewis Hamilton er tot nu toe vijf wist te winnen in 2021.