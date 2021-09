Ross Brawn oneens met publiek over Driver of the Day op Zandvoort

F1 Managing Director of Motorsport Ross Brawn is het oneens met het publiek. Sergio Perez werd in Zandvoort verkozen tot 'Driver of the Day' na de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Brawn had daarbij juist een andere coureur in gedachten.

Sergio Perez had een slechte kwalificatie en startte vanuit de pitstraat, maar wist zich terug te vechten naar de punten. Brawn zou eerder zijn stem hebben uigebracht op Fernando Alonso, die voglens Brawn opzienbarender presteerde in de Noord-Hollandse duinen.

Dat schrijft Brawn in zijn column op de officiële F1-website. De Spanjaard reed zijn Alpine naar een zesde plaats op Zandvoort.

"Voor één keer was ik het niet eens met de fans wat betreft de titel 'Driver of the Day', want dat was voor mij eerder Fernando dan Sergio. Sergio was in de pits en reed achteraan omdat hij een enorme vlakke kant op zijn banden had gereden: hij maakte weer een enorme fout. Een Grand Prix draait om het maken van het minst aantal fouten tijdens het hele weekend."

Volgens Brawn maakte het team weliswaar een fout in het eerste deel van de kwalificatie, "maar om dan niet vooruit te komen vanuit die sessie met zo'n auto is gewoon niet goed genoeg. Hij krijgt het gewoon niet allemaal goed voor elkaar momenteel. Fernando juist wel."

Brawn vervolgt: "Fernando was een sluwe oude vos op zondag. Terwijl Esteban Ocon op de radio te horen was waarbij hij zei dat hij sneller was dan Fernando, behandelde zijn teamgenoot de banden beter zoals hij dat hoorde te doen in dat deel van de race. In mijn ogen reed hij een perfecte race. Om dan ook nog die extra positie bij Carlos weg te snoepen aan het einde van de race is briljant."

Na de kwalificatie gaf Christian Horner van Red Bull Racing aan dat het team Perez wel op tijd de baan op had gestuurd, maar dat er te lang werd getrut in de pitstraat. Daarna verloor Perez veel tijd op het circuit.