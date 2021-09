Andreas Seidl wil af van triple headers: "Moeten die proberen te vermijden"

De racekalender van dit seizoen zou de meeste races ooit bevatten. De coronacrisis heeft er echter voor gezorgd dat er een paar wedstrijden zijn weggevallen. Dat neemt echter niet weg dat het nog steeds een overvol seizoen is met momenteel een slopende triple header.

Afgelopen weekend was het Formule 1-circus aanwezig in Zandvoort, een week daarvoor in het kletsnatte Spa en aankomend weekend trekt het circus naar Monza. McLaren-teambaas Andreas Seidl merkt dat de werkdruk enorm hoog is. In gesprek met Racefans.net kijkt hij naar de overvolle kalender: "Voor mij is het het belangrijkste dat we het aantal races in een jaar niet verder uitbreiden. Ik denk dat wat we nu hebben al te veel is als je het hebt over het belasten van onze mensen."

Seidl is dan ook alles behalve een fan van de triple headers. De teambaas heeft er dan ook een niet te missen mening over: "Een heel belangrijk punt is de hoeveelheid de triple headers. Als het aan mij ligt vermijden we die compleet om de belasting op onze mensen zo te verminderen. We moeten proberen op die triple headers compleet te vermijden om eerlijk te zijn."

Gelukkig voor Seidl hebben zijn mensen na Monza een weekje rust. Op 24 september beginnen de vrije trainingen van de Russische Grand Prix pas weer. Wel komen er steeds meer nieuwe races bij. Dit jaar zijn daar Zandvoort en Saoedi-Arabië bijgekomen en volgend jaar trekt het circus naar Miami.