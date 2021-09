Yuki Tsunoda blij met contractverlenging: "Het is een fantastische kans voor mij"

De kogel is door de kerk: Yuki Tsunoda mag door bij AlphaTauri. Vanzelfsprekend is de jonge Japanner daar heel erg blij mee. Pierre Gasly blijft zijn teamgenoot.

In een persverklaring van het team spreekt de Japanner zich uit over zijn contractverlening: "Ik ben erg blij dat ik bij AlphaTauri blijf voor een tweede seizoen. Het is een fantastische kans voor mij en ik ben het team zeer dankbaar dat ik door mag gaan en hier mag groeien in de Formule 1."

Tsunoda heeft aankomend jaar weer Pierre Gasly als teamgenoot. Ook daar is de Japanner heel erg blij mee: "Ik heb een hele goeie band met Pierre. Ik al veel van hem geleerd dit jaar en zijn ervaringen helpen mij bij het ontwikkelingen van mijn eigen vaardigheden, dus het is super dat ik mijn Formule 1-avontuur met hem mag vervolgen."