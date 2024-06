Sauber-reserve Pourchaire is IndyCar-zitje alweer kwijt

Sauber-reservecoureur Theo Pourchaire is zijn zitje in de IndyCar weer kwijt. Enkele weken geleden presenteerde het team van Arrow McLaren de Franse coureur voor het restant van het seizoen, maar de renstal heeft Pourchaire alweer vervangen door Nolan Siegel.

Pourchaire pakte vorig de titel in de Formule 2, maar al snel werd duidelijk dat er voor hem geen kansen lagen in de Formule 1. Hij vertrok naar Japan om te rijden in de Super Formula, maar Arrow McLaren bood hem een kans in de IndyCar. De renstal had daar een coureur nodig, en ze legden Pourchaire vast voor het restant van het seizoen. Maar gisteravond besloot men alweer afscheid te nemen van de Fransman.

Arrow McLaren maakte namelijk bekend dat ze de jonge Nolan Siegel hebben vastgelegd. Siegel maakte indruk in de Indy NXT, en hij wist zich net niet te kwalificeren voor de Indianapolis 500. Siegel nam afgelopen weekend deel aan de 24 uur van Le Mans, en met United Autosport wist hij de LMP2-klasse te winnen. McLaren CEO Zak Brown is mede-eigenaar van United Autosport. De keuze voor Siegel komt voor veel mensen als een verrassing, en het zorgt ervoor dat Pourchaire nu zonder stoeltje zit. Waar zijn toekomst ligt, is niet bekend.