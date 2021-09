Valtteri Bottas wil zijn periode bij Mercedes "afsluiten als kampioenen"

Valtteri Bottas wil zijn tijdperk bij Mercedes afsluiten met nieuwe hoogtepunten. De Fin staat derde in het rijderskampioenschap na de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. De Finse coureur werd derde in de Mercedes.

Tegen de officiële Formule 1-website zegt Bottas: "Als ik terugkijk op mijn tijd bij Mercedes wil ik kunnen zeggen dat ik er alles uit gehaald heb wat deze kans heeft geboden zonder dat ik het heb laten liggen. Ik wil er ook zeker van zijn dat wij onze tijd samen afsluiten als kampioenen."

"Het is een voorrecht geweest en een grote sportieve uitdaging om te werken met Lewis. De harmonie tussen ons heeft een grote bijdrage geleverd in de constructeurskampioenschappen die wij als teamgenoten hebben gewonnen. Later dit jaar komt het moment om afscheid te nemen, maar dat is nu nog niet, toch wil ik Toto en het team bedanken voor het respect over hoe wij samen het besluit hebben genomen."

Bottas vervolgt: "Ik ben nog altijd hongerig als altijd om voor goede resultaten te racen, en als de tijd komt, om te winnen. Voor nu echter is mijn missie duidelijk: maximaal aanvallen voor Mercedes, tot aan de laatste ronde in Abu Dhabi."