Officieel: Valtteri Bottas naar Alfa Romeo in 2022

Het hing al eventjes in de lucht maar het is nu officieel: Valtteri Bottas gaat vanaf 2022 voor het team van Alfa Romeo rijden. De Fin tekent voor meerdere seizoenen en ziet daarmee zijn wens in vervulling gaan.

Breaking news! 🗞 @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn