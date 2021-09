Christian Horner verguld van trots na winst Max Verstappen op Zandvoort

Red Bull-teambaas Christian Horner is verguld van trots nadat Max Verstappen de dertiende F1 Grand Prix van het seizoen 2021 op zijn naam heeft geschreven. De Limburger was te snel voor Lewis Hamilton en pakte voor het oog van de 70.000 toeschouwers de overwinning op het CM.Com Circuit Zandvoort.

Christian Horner reageert bij Sky Sports F1. "Een race als deze is nooit makkelijk. Het belangrijkste was een goede start en daarna wisten wij dat Mercedes veel strategische opties had. Wij verwachtten dat zij zich zouden opsplitsen en dat is precies wat zij deden. Het belangrijkste was dat Max die inhaalmanoeuvre op Valtteri snel deed. Daarna konden zij Lewis coveren. Wij hadden meer vrees dat Valtteri Verstappen ging ophouden zodat Lewis de undercut op hen beiden kon doen."

Horner zegt zijn ogen uit te kijken na de finish van Verstappen. "Ik heb nog nooit zo'n reactie gezien voor geen enkele coureur als in Holland vandaag. Perez heeft een goede race gereden vandaag. Hij had een norme vlakke kant op zijn band en wij moesten hem een pitstop laten maken uit veiligheidsoverwegingen. Hij heeft zich geweldig terug gevochten van waar hij is gestart. Ik denk dat de volgende races wij het gevecht met Mercedes weer zullen aangaan met vertrouwen. Monza en Sochi zijn allebei circuits waarvan wij verwachten dat zij sneller zullen zijn dan wij. Daarna volgen er circuits die weer meer onze auto liggen. Ik denk dat het echt heel erg close gaat worden."