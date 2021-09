Sergio Perez: "Schade minimaal gehouden, laten we het zo zeggen"

Sergio Perez had een vervelende zaterdag maar een top zondag op Zandvoort. De Mexicaan van Red Bull werd achtste en daarnaast ook nog eens driver of the day.

Voor de camera's van de media keek hij terug op zijn avonturen in de Noord-Hollandse duinen: "Het is ons gelukt om de schade minimaal te houden, laten we het zo zeggen. We hadden een nieuwe motor en namen die penalty voor lief."

Perez kijkt liever vooruit naar volgende week, waar het spektakel weer losbarst op de historische grond van Monza: "Vanaf nu gaan we vooruit kijken. We gaan proberen sterker terug te komen in Monza. Het was zonde ik denk dat P6 mogelijk was. Toen ik Lando passeerde kreeg ik een heleboel schade aan de rechterkant. Het was onnodig. Ik had niet genoeg ruimte en we toucheerde elkaar."