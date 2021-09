Valtteri Bottas: "We hadden niet genoeg snelheid om het de Red Bulls lastig te maken"

Max Verstappen won de race op Zandvoort maar achter hem waren het toch de twee Mercedessen die het podium mochten bestijgen. Lewis Hamilton werd tweede voor zijn teammaatje Valtteri Bottas.

De Fin had listig middagje, ook op het gebied van strategie. Na afloop sprak hij bij het podium met Robert Doornbos: "We probeerde een eenstopper dus het was een lange stint voor mij bij het begin. Maar als het puntje bij paaltje komt hadden we niet genoeg snelheid om het de Red Bulls lastig te maken."

Ook Bottas is vol complimenten voor het enorme Orange Army op de tribunes: "Het publiek hier is al het hele weekend geweldig en heel erg sportief, dus ik wil ze daarvoor hartelijk bedanken!"