Jan Lammers verwacht spectaculaire race op Zandvoort

Sportief Directeur van de F1 Heineken Dutch Grand Prix Jan Lammers verwacht een spectaculaire race vandaag op het glooiende duinencircuit. Dat vertelt Jan Lammers in aanloop naar de Grand Prix die over ruim twee uur van start gaat. Het is de eerste Formule 1-race op het duinencircuit in 36 jaar tijd. De vorige editie werd gewonnen door Niki Lauda.

Lammers: "Ik hoop voor het publiek dat Max Verstappen wint, maar het is niet te voorspellen hoe de race verloopt. Ik verwacht namelijk wel de nodige incidenten. Soms ligt de helft er na de eerste bocht al uit, maar dat is niet ons gewenste scenario", blikt de sportief directeur vooruit op de race.

"De coureurs zullen kiezen tussen één keer een pitstop maken of twee keer, maar als je net van banden bent gewisseld en er gebeurt iets waardoor de safetycar op de baan komt, kan je strategie in de prullenbak", legt Lammers uit.

"Ik ben natuurlijk benieuwd of er inhaalacties komen. In de Formule 3 heb ik die volop gezien, maar het is afwachten voor de Formule 1. Een race kan echter ook spectaculair zijn zonder inhaalacties. In de kwalificatie kwamen de coureurs met een snelheid van boven de 300 kilometer per uur op de Tarzanbocht af en 45 meter voor de bocht remden ze pas. Dat alleen al is een fascinerend schouwspel."