1,3 miljoen Nederlanders zien Max Verstappen pole position pakken op Zandvoort

De kwalificatie van de Grand Prix van Nederland op Zandvoort trok zaterdag 1,3 miljoen kijkers. Dat meldt SKO, Stichting KijkOnderzoek.

Max Verstappen wist de pole position te pakken voor zijn thuispubliek dat in groten getale aanwezig was op het vernieuwde circuit van Zandvoort. Ook thuis zat men massaal voor de buis, blijkt zondagochtend uit kijkcijfers. De kwalificatie voor de F1 Heineken Dutch Grand Prix was op Ziggo Sport en Ziggo Sport Select te zien. Max Verstappen zette de beste tijd neer en kwam rond in een 1.08,885 waarmee hij zich voor de beide Mercedessen kwalificererde.