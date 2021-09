Sergio Perez: "Vandaag was heel teleurstellend"

Waar de ene Red Bull-coureur kon juichen (Verstappen) droop de ander al heel vroeg af (Perez). De Mexicaan viel zelfs al in de eerste kwalificatiesessie af, een pijnlijk moment voor Red Bull.

Voor de camera's van Sky Sports ging Perez dieper in op zijn prestatie: "Vandaag was heel teleurstellend. We hadden een fantastische auto en we maakte veel progressie. We hadden veel potentie vandaag. Op het einde lieten mensen gaten vallen in de pitlane en daar verloren we een paar seconden."

Het was een zure middag voor Perez. Zijn teamgenoot Max Verstappen pakte pole en zelfs de beide AlphaTauri's waren sneller. Dat betekent dat de Mexicaan de langzaamste Red Bull-coureur van de dag was. Rob Kamphues liet op Ziggo Sport weten dat Perez vanuit de pits zou starten, iets wat teambaas Christian Horner daarna ontkende.