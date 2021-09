Sebastian Vettel noemt Anti-F1 protesten in Nederland "goed"

Sebastian Vettel zegt dat het "goed" is dat milieugroepen de Nederlandse GP probeerden stil te leggen. Zo'n 'groene' groep spande deze week nog een kort geding aan bij de rechtbank in Haarlem om de natuurvergunning van Zandvoort ongedaan te krijgen.

Viervoudig wereldkampioen Vettel, die ooit een groot voorstander was van de V12 in de F1, heeft een transformatie ondergaan in zijn denken over milieukwesties. Hij stelt het nu zelfs eens te zijn met de anti F1-groepen die zondag willen protesteren in de straten van Zandvoort.

Vettel zegt: "Het is belangrijk om de aandacht te trekken. Ik denk dat het een goede zaak is." De 34-jarige Duitser zegt dat hoewel hij deel uitmaakt van de Formule 1-wereld, de sport ook 'wakker' moet worden voor de uitdagingen van onze 21e eeuw.

Tegen RTL Deutschland zegt Vettel: "Als we het niet begrijpen, dan is er geen toekomst. Dat klinkt heel somber, maar het mooie is dat we nog veel kunnen doen. Ik geloof dat de Formule 1 ook zijn plek in de wereld kan vinden. Op dit moment gaat er te veel mis. Het vervelende is dat sommige oplossingen al op tafel liggen. Misschien zijn ze niet helemaal perfect, maar ze zijn er al. Het is jammer dat we ons afsluiten voor wat nieuw is en ons daartegen verzetten."

FIA-president Jean Todt zegt echter dat de Formule 1 al geruime tijd toegewijd is aan het verbeteren van milieuprestaties. "In 2014 introduceerden we de hybride motoren in de Formule 1", zo wordt Todt geciteerd door f1-insider.com. "Destijds waren er veel tegenstanders - zelfs de mensen die vandaag zeggen dat we niet genoeg doen."