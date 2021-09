Raikkonen test positief tijdens GP Nederland, Kubica vervanger

Kimi Raikkonen zal niet uitkomen tijdens de Nederlandse Grand Prix. De Fin testte vanochtend positief op corona. Robert Kubica, de reserverijder van Alfa Romeo, zal de Fin vervangen.

Het is de eerste keer dat in 2021 een F1-coureur positief is getest op het virus. In 2020 waren Sergio Pérez en Lewis Hamilton de pineut.

Kubica reed al een paar vrijdagen voor Alfa Romeo, maar krijgt nu onverwacht de kans om weer een GP te rijden. De laatste keer was dat voor Williams in Abu Dhabi in 2019. In 2008 won de 36-jarige coureur uit Krakau de GP in Canada, zijn eerste en enige winst in de koningsklasse.