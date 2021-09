DJ Tiësto sluit Grand Prix Zandvoort zondagavond af

De F1 Heineken Dutch Grand Prix wordt zondagavond afgesloten met een optreden van DJ Tiësto. De plaatjesdraaier uit Breda verzorgt de de afsluiter van de Grand Prix op Zandvoort en zal daarvoor gewoon betaald krijgen, zo maakt DEUX Agency bekend.

Details van het optreden zijn verder niet bekend gemaakt. De bezoekers van de Grand Prix wordt gevraagd op hun stoelen te blijven zitten en niet te dansen. Eerder was er ongenoegen over het doorgaan van de F1-race terwijl festivals ook in september niet kunnen doorgaan. De Grand Prix van Zandvoort is een zogenoemd geplaceerd evenement, waardoor de race gewoon kan doorgaan omdat bezoekers een plaats op de tribunes wordt toegewezen.

Davina Michelle zal vooraf aan de race het Wilhemus ten gehore brengen samen met het orkest van defensie. Hoe de show van DJ Tiësto er uit zal zien is nog niet bekend gemaakt.