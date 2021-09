Grand Prix Zandvoort grijpt in om mensenmassa's voor kassa's te voorkomen

De organisatie van de Nederlandse F1-race op Zandvoort kondigt aan dat zij extrta maatregelen genomen hebben voor betere spreiding van fans. Demissionair minister Hugo de Jonge zei na de eerste dag van de Dutch Grand Prix dat hij nog geen oordeel heeft, maar "ik zie dat de praktijk schuurt met wat de regel is". De Jonge reageerde op beelden waarop te zien is dat duizenden fans door elkaar lopen tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de regels.

Na de eerste vrije training ontstond er een grote mensenmenigte achter de hoofdtribune. Er was een storing bij de kassa's van de horecaverkooppunten die leidde tot de grote mensenmassa dicht op elkaar.

Op sociale media ontstond daarover ophef. Er kwam kritiek van mensen uit de evenementensector, de horeca en de politiek.

"Omdat het bij de kassa's stokte, liep het terrein vol. Dat ging niet goed, al was het wel verklaarbaar. We hebben daar kritisch naar gekeken, om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. En stel dat we weer tegen zo'n situatie aanlopen, dan grijpen we sneller in", laat men nu weten in een persbericht.

Honderden vrijwilligers werden ingezet om op te roepen om afstand te bewaren. Ook werd via de speakers opgeroepen om meer afstand te houden en de consumpties op de tribunes te nuttigen op de vaste zitplaatsen.