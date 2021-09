Pirelli verwacht geen grote problemen in kombochten

De meest besproken onderdelen van Zandvoort zijn deze week ongetwijfeld de kombochten. De steile bochten op het circuit zullen waarschijnlijk voor veel spektakel gaan zorgen. Er was alleen een zorg: hoe houden de banden het in de gebankte bochten?

Maar volgens Pirelli-chef Mario Isola hoeft niemand zich zorgen te maken over bandenproblemen in de bochten. In gesprek met Motorsport.com laat de Italiaan zich hierover uit: "Begin 2020 ,toen Zandvoort net op de kalender stond, hadden we een voorbarige simulatie. De teams wisten niet zeker wat er ging gebeuren. Het circuit was niet af, ze waren nog bezig met de kombochten en het grootste gedeelte van het circuit. Ik denk dat we nu meer informatie hebben en ook een beter product. Voor die reden hebben we geen andere constructie nodig voor Zandvoort."

De bochten zullen zeker een uitdaging worden voor de heren coureurs. Maar ook voor het materiaal zal het een uitdaging zijn. Isola beaamd dat maar denkt niet dat dat een mega-probleem is: "We zien in de simulaties dat de banden in de bochten met banking meer te voorduren krijgen dan in een platte bocht. Maar in absolute cijfers zijn er circuits die net zo hard zijn voor de banden. En er zijn maar twee gebankte bochten. Ze hebben invloed op de regels maar er is geen revolutie op dat gebied."