Bottas zou een meerderjarig contract wel eens leuk vinden

Waar Valtteri Bottas in 2022 rijdt is nog niet bekend. De Finse Mercedes-coureur lijkt zijn stoeltje bij Mercedes te gaan verliezen maar niets is zeker. Wel gaat er geruchten over een mogelijke overstap van de Fin naar Alfa Romeo.

In Zandvoort besprak de Fin bij de gebruikelijke persconferentie zijn wensen voor volgend seizoen: "Een meerderjarig contract zou fijn zijn. Dat is iets wat ik nog nooit heb gehad in de Formule 1." In zijn Mercedes jaren heeft Bottas elke keer maar een contract gehad voor één seizoen en daar was hij niet altijd tevreden mee.

Bottas wil nog niet zeggen waar hij volgend jaar in de cockpit zit. Wel ziet hij een ideaalplaatje voor aankomende jaren voor zich: "Het moet een uitdaging zijn. Het moet wel spannend zijn. Het moet wel leuk zijn, in een sfeer waar ik geniet van het werk. Ik denk dat dat de dingen zijn waar ik naar zoek. Maar zoals ik al eerder zei, ik heb nog steeds een aantal goede jaren in de Formule 1 voor me." Het is afwachten hoe Bottas gaat presteren op Zandvoort, de Fin heeft de afgelopen races nou niet persé grote indruk gemaakt.