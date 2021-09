Max Verstappen: "Russell zou het Lewis moeilijk maken"

Max Verstappen zegt dat Lewis Hamilton het "moeilijk" krijgt al George Russell zijn teamgenoot wordt bij Mercedes volgend seizoen. De Nederlander zegt dat in aanloop naar de F1 Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort van dit weekend.

Het wordt verwachte dat Mercedes op de korte termijn bekend maakt dat Russell wordt bevestigd als teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes in 2022. De Brit gaf zelf al meerdere keren aan dat hij de nooodzaak niet ziet van het vervangen van Valtteri Bottas. De Finse Bottas is sinds 2017 teamgenoot van Hamilton en hielp hem sindsdien elk jaar bij het behalen van de wereldtitel in de Formule 1. De vraag is of George Russell met dezelfde bescheidenheid zal rondrijden in de Mercedes. Afgelopen weekend was Russell de snelste Brit tijdens de kwalificatie, door zijn Williams voor Hamilton's Mercedes te plaatsen tijdens de kwaficatie.

Volgens voormalig teamgenoot Nico Rosberg kan het wel eens knetteren als Russell Hamilton gaat vergezellen bij het sterrenteam van Mercedes. Russell geniet mateloze populariteit in Groot-Brittannië.

Verstappen zegt nu tegen Autosport.com dat Russell het ook volgens Verstappen "heel erg moeilijk zal maken voor Lewis".

Max Verstappen: "Hij spring in de auto in Bahrein en maakte het al vanaf de eerste ronde al heel erg lastig voor Valtteri. Dus je kunt je voorstellen dat hoe meer ervaring je krijgt in die auto en hoe meer je gewend raakt binnen het team dat hij natuurlijk sneller gaat zijn. Als je je eerste race rijdt wordt je heel erg geleid door het team over de ontwikkeling van de auto want je hebt natuurlijk in eerste instantie geen idee wat je moet doen met de auto. Zelf al zien de auto's er redelijk hetzelfde uit, de manier waarop je hem moet afstellen kan heel verschillen zijn."

Verstappen vervolgt: "Dus ja, zeker. Ik heb veel vertrouwen. Je kon al zien dat zijn prestatie in Spa er goed was. Natuurlijk hebben zij die auto wat meer afgesteld voor de regenachtige omstandigheden, maar toch; als je dat voor elkaar krijgt in een Williams dan is dat heel indrukwekkend. Ik verwacht dan ook dat hij het heel goed zou doen als hij dat stoeltje krijgt."