Yuki - the rookie - Tsunoda: "Voordeel én nadeel op Zandvoort"

De Japanse Yuki Tsunoda komt dit weekend voor het eerst in zijn leven op Zandvoort. De 'rookie' is wellicht dubbel in het nadeel, want hij kent de baan op Zandvoort niet, maar zijn team ook niet. Dat is dan toch ook tegelijkertijd wel weer een voordeel, beredeneert de AlphaTauri-coureur.

Gewend om nieuwe circuits te verkennen

Tsunoda: "Ik ben hier nog nooit geweest, dus dat lijkt een nadeel. Maar ik hoor dat het circuit zo'n enorme transformatie heeft ondergaan dat het eigenlijk voor iedereen min of meer nieuw is. Dat zie ik dan weer als voordeel want ik ben erg goed in het snel doorgronden van onbekende banen. Ik ben het als rookie in de F1 ook gewend."

Yuki Tsunoda heeft zijn best gedaan om te komen tot snelle tijden door alvast digitaal in de rondte te rijden op Zandvoort. De eerste kennismaking met de baan doet de Japanner zijn wenkbrauwen soms fronsen, blijkt uit zijn verhaal.

Tsunoda:"Ik heb in de simulator geoefend en dat zag er ongebruikelijk uit. Simulatie geeft nooit een volledig realistisch beeld, maar die kombochten zijn echt heel anders dan we gewend zijn in de Formule 1. Dat vereist speciale vaardigheden. Als je zo'n bocht verkeerd aanvalt verlies je veel snelheid op het rechte stuk dat volgt. "

Tsunoda weet: "geen fouten maken" is van belang tijdens de eerste trainingen, vertelt hij. "We kunnen ons niet veroorloven hier tijd op de baan te verliezen, want er valt nog zoveel te leren voor ons."