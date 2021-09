Pierre Gasly verwacht Monaco aan de Noordzee tijdens F1 Dutch Grand Prix

Fransman Pierre Gasly vermoedt dat de Grand Prix van Zandvoort wel eens een soort Monaco-achtige race kan gaan worden. De AlphaTauri-coureur denkt dat inhalen lastig gaat zijn op het glooiende circuit aan de Noordzee.

De voormalige teamgenoot van Max Verstappen kijkt uit naar de race op Zandvoort en helemaal onbekend is de baan voor hem niet.

Gasly: "Ik heb hier in 2012 gereden in de Formule Renault. Dat is zo lang geleden dat ik mij nog vrij weinig herinner. Ik was toen een jaar of zestien en weet nog dat zand en wind hier verraderlijk kunnen zijn en de omstandigheden op de baan snel kunnen veranderen. Het is flink veranderd, merkte ik in de simulator."

Gasly snapt dat de Grand Prix - die na 36 jaar weer terugkeert op Nederlandse bodem - een groot feest zou kunnen worden voor de 'Red Bull-familie'.

Kwalificatie van cruciaal belang

Gasly:" "Het wordt sowieso een geweldig raceweekend. Dat kan toch niet fout gaan: de eerste Nederlandse grand prix sinds Max in de Formule 1 zit. Het kan een beetje een race à la Monaco worden omdat het zo krap is. Inhalen kan bijna nergens en dat betekent dat de kwalificatie zaterdagmiddag cruciaal gaat zijn. Een goede startplek biedt perspectief. Als je achterin start ben je hier bijna kansloos."

Vrijdag draaien de coureurs voor het eerst het vernieuwde circuit op tijdens de eerste vrije training van de Heineken F1 Dutch Grand Prix.