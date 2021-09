Ross Brawn trekt partij voor Russell: "Juiste keuze"

Ross Brawn is tegenwoordig 'F1 Managing Director of Motorsport' bij de FIA, maar de voormalige topstrateeg en teambaas zou het wel weten als hij in de schoenen van Toto Wolff zou staan. De Mercedes-teambaas is al maanden bezig met een duivels dilemma: Russell of Bottas?

Ross Brawn had het wel geweten. "Naar mijn mening is er volgend jaar maar één beslissing voor Mercedes met betrekking tot de tweede stoel", zo schrijft Brawn in zijn column voor F1.com. Russell wist afgelopen weekend zijn Williams naar de eerste startrij te kwalificeren. De 23-jarige Mercedes-protegé scoorde de laatste maand 13 WK-punten door zijn optreden in Hongarije en België.

De F2-kampioen van 2018 viel ook vorig seizoen op vanwege zijn kwalificatiesnelheid. Ook leek hij de Grand Prix van Shakir te gaan winnen toen hij in viel bij Mercedes, maar dat liep anders vanwege problemen met zijn pitstop. Ross Brawn denkt dat het logisch is als Russell de nieuwe tweede man wordt bij Mercedes in 2022. "We weten allemaal dat George Russell een fantastisch talent heeft. We hebben het veel gezien bij Williams en we zagen het versterkt bij Mercedes, toen hij vorig jaar Lewis Hamilton verving tijdens de Sakhir Grand Prix."

Opleving Williams F1-team

Het historische team - dat begin deze eeuw nog David tegen Goliath gevechten leverde met hun strijd tegen het machtige Ferrari - rijdt de laatste jaren troosteloos in de achterhoede. De laatste maand beleeft het team uit Grove een opleving en scoorde het voor het eerst sinds 2019 weer punten. Het Williams F1-team heeft nu 20 WK-punten en lijkt de achtste positie te hebben veilig gesteld in de ranglijst voor teams. Alfa Romeo staat onder Williams en wist slechts drie WK-punten binnen te slepen.

Toto Wolff zegt inmiddels de knoop te hebben doorgehakt, maar dat bekendmaking daarvan later nog volgt. Brawn had het wel geweten, schrijft hij.

Brawn: "De prestatie van George deed mij veel denken aan Fernando Alonso toen hij in 2001 op een natte baan op Spa voor Minardi reed. Hij was enorm indrukwekkend in een auto die duidelijk niet aan het werk was. In die omstandigheden verandert de verhouding tussen coureur en auto - en dat hebben we zaterdag gezien met George. Hij heeft geen auto op de eerste rij, maar in die lastige omstandigheden in de kwalificatie versloeg hij mensen met veel betere auto's dan hij had."