DRS niet in kombocht Zandvoort

Dit weekend is het eindelijk zover: de Grand Prix van Nederland. Er zullen dit weekend twee DRS-zones zijn terwijl men tegelijkertijd verwacht dat inhalen nog wel eens heel lastig kan worden.

Nu is bekend geworden dat de DRS pas bij het opkomen van het rechte stuk open mag worden geklapt. Eerder was de verwachting dat het systeem al in de laatste bocht (de Arie Luyendykbocht) mocht worden gebruikt maar volgens de Telegraaf steekt de FIA hier een stokje voor.

De laatste bocht is een kombocht en dus vol gas maar toch durft de FIA het niet aan om hier de vleugel open te klappen. Dat betekent dat het DRS-gedeelte van de baan een stuk korter is dan van te voren verwacht. Het is overigens niet zo dat dit voor altijd zo zal zijn. De FIA gaat meer research doen om te kijken of er in de toekomst wel DRS kan worden gebruikt in de Arie Luyendykbocht.