Belgische F1-organisatoren: "Te vroeg om nu te praten over terugbetalen F1-kaartjes Belgische GP"

Het is "te vroeg om te zeggen" of doorweekte toeschouwers een vergoeding zullen krijgen voor de natte Belgische GP die veel weg had van een klucht. De processie achter de safetycar volgde nadat F1-fans ruim drieënhalf uur in de kou en regen hadden gestaan. De fans kregen nooit en race te zien vanwege de regenval.

In de nasleep van de controversiële race, met als resultaat het uitdelen van halve punten, doen velen een beroep op de Formule 1 of Spa-Francorchamps om het ticketgeld van teleurgestelde fans terug te betalen.

"Het is een pijnlijk moment", gaf Melchior Wathelet, circuitpresident, toe aan het Belgische Sporza.

"Er werd een beetje gereden, maar er was geen spektakel", zei hij. "Er waren een paar ronden achter de safety car, maar iedereen is verdrietig. Het is niet de beste manier om het weekend af te sluiten."

Lewis Hamilton en anderen roepen officials op om een ​​de toeschouwers terug te betalen. Vele duizenden hebben tien uur geduldig in de regen gewacht om vervolgens te worden getrakteerd op de korte safety car-stoet.

"Toen we voor de tweede keer op de baan terugkwamen, was het ongelooflijk om te zien dat de tribunes vol bleven", zei Haas-coureur Nikita Mazepin.

"Als ik in hun plaats was, was ik al vertrokken."

Wathelet sluit compensatie voor de fans niet uit.

"We gaan nadenken over een mogelijk gebaar voor de toeschouwers", onthulde hij. "We gaan kijken wat mogelijk is en staan ​​overal voor open.

"Eerst moet het wat concreter. We gaan geen hoop scheppen bij de fans en dan de belofte niet nakomen. Het is nog te vroeg om te zeggen of er iets mogelijk is."

Hij is in tegenstelling tot veel anderen niet kritisch over de Formule 1 en de afhandeling van de situatie.

"Ik begrijp de beslissing", zei Wathelet. "De racedirecteuren probeerden op de baan te racen, maar het lukte niet. Iedereen heeft zo zijn frustraties. Daar moeten we nu een globale oplossing voor zien te vinden. Maar we gaan niets op tafel gooien wat niet haalbaar is."