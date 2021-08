'Kimi Raikkonen hangt helm aan wilgen na dit jaar'

Canal + hangt aan de grote klok dat racelegende Kimi Raikkonen zijn helm aan de wilgen hangt na 2021. De zender denkt te weten dat de Finse racelegende één en ander bekend gaat maken tijdens de Italiaanse Grand Prix op Monza.

De Finse Räikkönen debuteerde in 2001 bij het team van Peter Sauber. De nu 41-jarige coureur is de meest ervaren F1-rijder op de grid, maar maakt geen denderend seizoen mee bij Alfa Romeo in 2021.

Stoelendans

Het eventueel vrijgekomen plekje zou volgens de laatste geruchten wel eens toe kunnen komen aan Valtteri Bottas, die bij Mercedes wordt vervangen door George Russell. Mercedes-talent Russell rijdt al jaren bij het team van Williams, maar zou dus in 2022 de teamgenoot worden van Lewis Hamilton bij Mercedes, aldus de volop draaiende geruchtenmolen.

Toto Wolff zegt inmiddels een besluit te hebben genomen over de toekomst van zowel Bottas als Russell. Wanneer één en ander bekend wordt is een kwestie van geduld.