Carlos Sainz: "Ik heb niet geracet, dus ik verdien het halve punt dat ik kreeg niet"

Ferrari-coureur Carlos Sainz zegt niet te begrijpen waarom hij een half punt heeft gekregen nadat hij als tiende werd geklasseerd tijdens de Belgische Grand Prix.

Volgens persbureau REUTERS zei de Spanjaard: "Het lijkt mij verkeerd om punten te geven voor een race die niet heeft plaatsgevonden. Als je niet hebt gestreden, waarom deel je dan punten uit voor een race die niet heeft plaatsgevonden?"

Tijdens de 'race' werd er niet geracet en fans langs de baan trotseerden kou, regen en wind om na bijna drieënhalf uur slechts een aantal keer het veld voorbij te zien taxiën achter de safetycar. Nadat de race weer werd stilgelegd kwam het bericht dat de Grand Prix een winnaar had. De top tien werd beloond met halve punten. Dat is in de geschiedenis van de F1 slechts vijf keer eerder voorgekomen.

Sainz is het er wel mee eens dat er niet kon worden gereden. "Ik kon dit niet eens zien", vertelt hij terwijl hij zijn hand voor zijn ogen houdt. Dat de wedstrijdleiding besloot om halve punten uit te delen voor de top-tien, begrijpt hij echter totaal niet.

Sainz: "Ik heb niet geracet, dus ik verdiende het halve punt dat ik kreeg niet. Ik begrijp dan ook niet waarom ik het heb gekregen."