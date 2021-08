Rechtbank neemt extra tijd voor uitspraak over schorsing vergunning F1 GP Zandvoort om stikstof

De rechter in Haarlem neemt een dag extra de tijd om uitspraak te doen in het kort geding dat is aangespannen door milieuclub 'Mobilisation for the Environment' van milieuactivist Johan Vollenbroek. Hij stelt dat de uitstoot van stikstof te hoog zou zijn en wil met de milieuclub proberen de natuurvergunning voor de F1 GP van Zandvoort te laten schorsen.

Als dat gebeurt heeft dat mogelijk immense gevolgen voor de Grand Prix die komend weekend gepland staat op het vernieuwde circuit in de duinen.

Vorige week zei de rechter dat de beslissing een lastige zal zijn en dat er tijd genomen moest worden om uitspraak te kunnen doen. De uitspraak zou liefst maandag, maar uiterlijk dinsdag volgen. Vandaag wordt bekend dat de rechter toch nog een dag nodig heeft om de zaken af te wegen.

Volgens MOB staat de wet een verslechtering van de natuur niet toe en stelt dat daarvan wel sprake zou zijn als de Dutch Grand Prix doorgaat. De race zou zonder voorprogramma (F3 en Porsche Supercup) én zonder aanwezigheid van publiek wel door kunnen gaan, stelde de milieuclub voor de rechtbank. Daar ziet verder niemand heil in.

Dinsdagmiddag om 15:30 uur wordt de uitspraak gepubliceerd.