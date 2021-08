Daniel Ricciardo vond de Belgische Grand Prix ook te gevaarlijk

De Belgische Grand Prix was gister een historische gebeurtenis. De race was een grote teleurstelling voor zowel fans als coureurs. Het was het te gevaarlijk om te racen werd na afloop wel duidelijk.

Daniel Ricciardo werd als vierde geklasseerd en ook de Australiër was niet geheel te spreken over de omstandigheden. In gesprek met The Independent ging de McLaren-coureur in op de omstanders die vonden dat er geracet moest worden: "Het is een andere manier van denken. Ik was er niet toen het normaal was dat er doden vielen in de sport. Ik weet zeker dat het moeilijk te accepteren was maar omdat het zo vaak gebeurde was het de verwachting. "

De goedlachse Ricciardo geeft duidelijk aan dat racen echt niet goed zou zijn geweest: "We houden van het risico maar wanneer het aankomt op leven en dood is het het niet meer waard." Zijn teamgenoot Lando Norris crashte een dag eerder al keihard op het natte Spa en in het voorprogramma waren er ook flinke klappers.

De McLaren-coureur is zich bewust van de gevaren: "We doen nog steeds aan een gevaarlijke sport en we balanceren op het randje van gevaar. Maar er is gevaar en je bent soms onveilig." Kijkend naar de reacties van de coureurs naar afloop kun je wel stellen dat iedereen het eens was over de omstandigheden op de baan. Het is hopen dat de Nederlandse Grand Prix aankomend weekend wel een spektakelstuk zal worden.