Hoge heren van de Formule 1 overleggen na dramatische vertoning Spa

De Belgische Grand Prix viel gister letterlijk in het water. Het was een absurde vertoning waar iedereen in de regen stond te wachten op praktisch niks. Niemand zit te wachten op dit soort situaties in de toekomst.

De vraag is of dit soort situaties ooit weer voorkomen. Om dit te voorkomen is het handig dat er iets van een protocol komt. Dit lijkt ook te zijn doorgedrongen tot de hoge heren van de koningsklasse van de autosport. Volgens Autosport.com overleggen de teambazen, de FIA en de Formule 1 hier deze week nog over.

Volgens Autosport.com willen de eigenaren van de sport met de teams en de FIA in gesprek om een Spa 2.0 te voorkomen. Het is nog niet duidelijk wat er uit deze gesprekken kan komen maar de kans is groot dat er een oplossing komt. Aankomend weekend is er in een Zandvoort wel kans op een buitje maar niet eentje van de proporties van afgelopen weekend.