Vettel vraagt zich af waarom hij punten heeft gekregen

Er zal nog lang worden nagepraat over de Belgische Grand Prix van gister. Sebastian Vettel wist zijn Aston Martin als vijfde over de streep te krijgen in de 'race'.

De Duitse Aston Martin coureur liet zich na afloop tegenover de aanwezige pers uit over de mislukte dag en het uitdelen van punten voor een paar rondjes achter de safety car: "Het is een soort grap niet? Het is gewoon een grap." De Duitser wist zich op zaterdag als vijfde te kwalificeren en kwam op die positie ook over de lijn. Het leverde hem 5 punten op.

Echt blij was Vettel er niet mee: "Als je een beloning wil voor de kwalificatie moet je punten uitdelen voor de kwalificatie. Wat hebben we vandaag gedaan waar we punten voor hebben verdiend? Ik weet het niet." Wel was de viervoudig wereldkampioen het eens met de beslissing van de wedstrijdleiding: "Ik denk dat onze veiligheid altijd de prioriteit heeft. Moeilijke beslissingen vandaag, niet makkelijk om zo lang te wachten en de mensen te laten wachten. Maar waarschijnlijk was het de beste beslissing, het werd donkerder."