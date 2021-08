Christian Horner en Max Verstappen: "Respect voor de fans"

Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing zegt dat hij ongekend veel respect heeft voor de fans die uren en uren hebben staan wachten in de zeikende regen tijdens de verregende Belgische Grand Prix. Hun geduld werd op de proef gesteld en niet beloond met een race.

Erg 'grande' was het allemaal niet. Na uren en uren wachten zagen de fans nooit een race. De processie kwam nooit echt tot racen. Drie uur en een kwartier na de aanvankelijk geplande starttijd zagen de nog aanwezige toeschouwers het F1-veld een aantal keren achter de safetycar langskomen. Zonder dat er daadwerkelijk ook maar een meter is geracet, werd de optocht weer stil gelegd, waarna Max Verstappen tot winnaar werd uitgeroepen. De top-tien krijgt de helft van het puntenaantal dat normaal gesproken zou worden toegekend.

Antireclame voor de sport

De zeperd van Spa zal antireclame zijn voor het aanzien van de Formule 1 en haar imago. Naast begrip voor de overmacht is er ook veel frustratie en boosheid. Wie eens een uur over het internet struint ziet vele schrijnende verhalen van mensen die uren en uren in de regen en kou hebben gestaan.

Dank aan de fans

Christian Horner bedankt de fans voor hun geduld: "Respect voor de fans. Er is echt geprobeerd alsnog te kunnen racen. Voor Max waren de omstandigheden nog het beste, want hij reed vooraan en had genoeg zicht, maar iedereen achter hem kon werkelijk niets zien door de opspattende regen."

Ook Max Verstappen toonde lof en respect voor de teleurgestelde fans die in groteren getale bleven wachten op actie. Verstappen sprak eveneens waardering uit. "Ik denk dat vandaag de grootste waardering uitgaat naar de fans rond de baan, die hier de hele dag in de regen, wind en kou verbleven. "

"Verschrikkelijk"

Hij vervolgt: "Het moet verschrikkelijk zijn geweest om in die omstandigheden te zitten, dus veel dank gaat naar hen uit en zij zouden vanaf vandaag de echte winnaars moeten zijn."