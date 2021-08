Bottas: "Het zicht was te slecht, te gevaarlijk om te racen"

Het stond van te voren als vast dat de Grand Prix van België voor Valtteri Bottas een inhaalrace zou worden. Inhalen werd lastig voor de Fin aangezien de hele 'wedstrijd' achter de safetycar moest worden gevolgd. Bottas werd als twaalfde afgevlagd.

Bottas beseft zich dat de Belgische Grand Prix geen visitekaartje was voor de sport: "Het is natuurlijk een schande dat we niet konden racen. Er waren veel betrokken fans die bleven wachten tot we van start gingen maar dat konden we niet." Er werd nog wel een aantal pogingen gedaan maar de heren coureurs zochten snel de pitlane weer op.

Het was eigenlijk onmogelijk om te gaan racen. Ook Bottas beaamt dat: "Er was redelijk wat standing water maar het grootste probleem was het zicht en dan vooral op de rechte stukken. Het was heel slecht en het zou te gevaarlijk zijn om te racen."

Gelukkig voor de veiligheid van de coureurs gebeurde dat dan ook niet. Het geluk is dat een volgende race niet zo lang meer op zich laat wachten, volgende week in ons eigen Zandvoort.